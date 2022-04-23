موعد مباراتى الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - اجتاز فريق الأهلى ، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع وفاق سطيف بطل الجزائر، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية فى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى

يواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائرأحد يومي 13 و14 مايو.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

الأهلى يغلق صفحة الرجاء ويستعد للدوري

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، بإغلاق ملف البطولة الأفريقية بعد انتهاء مباراة الرجاء على أن يبدأ الجميع الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز التي سيخوض فيها مباراتين مُتتاليتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا يومى 27 و30 أبريل الجاري وهما المباراتان اللتان يتطلع خلالهما المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة من المصري والتي كانت آخر مباراة للأحمر في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي البطولة الأفريقية.