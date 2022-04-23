شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 48 ساعة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي راحة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطى عقبة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته الاثنين، استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، قد وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي و السلام الأسبوع الماضي.