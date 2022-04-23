شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام الرئيسية تواصل جولاتها وتزور فرع الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح جولة جديدة زارت خلالها لجنة الحكام الفرعية بالإسماعيلية، والتقت الحكام وتم إلقاء محاضرات نظرية وعملية لتقييم الحكام لمنح الفرص للوجوه الجديدة.

وبدأت لجنة الحكام مؤخرا جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية والعملية بالملعب، وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيمية وكانت الزيارات على النحو التالي.

- قطاع القاهرة الكبرى:لجنة حكام القاهرة يوم 8 إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل .

- قطاع الصعيد :بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل .

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس ولجنة حكام الاسماعيلية .

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام .