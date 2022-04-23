شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا للمصرى بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، ليعود اليوم، السبت، لخوض تدريباته بشكل طبيعى، استعدادًا للمصرى فى الجولة السادسة عشر بالدورى.

وطالب فيريرا من اللاعبين ضرورة استغلال الحالة الفنية العالية الموجودة حاليًا فيما بينهما وتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة على المصرى البورسعيدى والتى ستشهد صراعًا من نوع خاص فى ظل الحالة الفنية العالية للاعبى الفريق البورسعيدى حاليا والتى جعلتهم يحققون الفوز على الأهلى بهدف مقابل لا شيء بعد غياب 6 مواسم وهو ما سيصعب المباراة على أبناء الرداء الأبيض.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى.

كما تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.