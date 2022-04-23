شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. صدمة أحمد شديد قناوي بعد نهاية مشواره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى أحمد شديد قناوى، لاعب الأهلي الأسبق والمصري الحالي، أسرار رحيله عن النادى الأهلى عام 2014، موضحاً أن القرار كان مفاجئاً ولم يتوقعه فى هذا التوقيت.

وقال قناوي، "لم أتخيّل أن يتم الاستغناء عنى بهذه السهولة.. تلقيت اتصالاً من علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها بالفريق.. كنت أقود سيارتي على كوبري أكتوبر وفوجئت بمكالمة علاء عبد الصادق يُخطرنى خلالها بأنني أصبحت خارج الأهلي".

وأضاف شديد قناوي، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "المكالمة كانت صادمة وحسّيت أن الدنيا اسودّت فى عيني لأنني قضيت فى الأهلى 12 عاماً وكنت أنتظر التكريم المناسب بدلاً من هذه النهاية الحزينة".