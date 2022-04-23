لحظة بلحظة .. أرسنال 1-0 مانشستر يونايتد .. محمد النني أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة أرسنال ونظيره مانشستر يونايتد، عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الذي أعلنه المدير الفني لفريق أرسنال تواجد المحترف المصري محمد النني أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي.

ويدخل أرسنال المباراة برصيد 57 نقطة في المركز الخامس متساويًا مع توتنهام صاحب المركز الرابع ولكن يفرقهما الأهداف، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

وتقدّم أرسنال سريعًا وبالتحديد عقب مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه نونو تافاريس.