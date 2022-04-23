الخليج 365 يكشف.. أين يلعب الأهلي نهائي دوري الأبطال في حالة تأهله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح الأهلي في بلوغ دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1)ليضرب موعداً مع وفاق سطيبف الجزائري الذي حقق المفاجأة وأطاح بالترجي التونسي.

وبات طريق الأهلي مفتوحاً للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي حيث تفصله 180 دقيقة فقط عن المباراة النهائية المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 29 مايو المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه سيتم استبعاد الدول التي يتأهل منها فرق إلى دور نصف النهائي من استضافة المباراة النهائية.

ويلعب مساء اليوم الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وبيرو أتلتيكو الأنجولي وصندوانز الجنوب أفريقي بعد تأهل الأهلي ووفاق سطيف.

وتقدمت 6 دول وهي: مصر والمغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر لاستضافة نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وتأكد بشكل رسمي استبعاد مصر من استضافة دوري الأبطال حيث يتبقي 5 دول يتوقع أن يخرج منهم أيضاً المغرب وجنوب أفريقيا ليتبقي فقط نيجيريا والسنغال.

ووفقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن الإجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي شهد اتجاه بإسناد التنظيم لدولة في غرب إفريقيا بعد استضافة آخر نسختين في دول شمال إفريقيا.

واتخذ الكاف خطوة أخرى نحو أقوى المرشحين (السنغال ونيجيريا) حيث سافر وفد من الاتحاد الأفريقي إلى نيجيريا مطلع الشهر الجاري وذلك لزيارة بعض المرافق في العاصمة النيجيرية للنظر في إمكانية استضافة ستاد أكوا إيبوم الواقع في مدينة أويو .

وتفقد وفد من "لجنة التراخيص والملاعب في الكاف"، مدينة أويو لتفقد مرافق الملعب وفنادق الإقامة والمستشفيات القريبة من ملعب المباراة قبل الاستقرار النهائي على استضافته للمباراة.

ومن المقرر أن يعلن الكاف بشكل اسم ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا و نهائي الكونفدرالية الأسبوع القادم.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 من شهر مايو المقبل، بينما ستقام جولة الإياب في الجزائر أحد يومي 13 أو 14 من الشهر ذاته.