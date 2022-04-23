"حرب كلامية متبادلة".. لماذا احتفل مدرب وفاق سطيف بـ "النوم" عقب الفوز أمام الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق وفاق سطيف الجزائري، تحت قيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وفاق سطيف خرج متعادلاً سلبيًا على أرضه أمام الترجي قبل أن يحل ضيفًا في ملعب رادس على نظيره التونسي ويفوز بهدف نظيف سجله لاعبه عبدالمؤمن جابو بالدقيقة 21.

وضربّ الفريق الجزائري موعدًا بعد فوزه أمام الترجي، في دور نصف النهائي أمام نظيره الأهلي الذي تأهل للدور ذاته على حساب الرجاء المغربي.. ولكن لماذا احتفل مدربه الصربي كأنه نائمًا؟

المدرب الصربي لفريق وفاق سطيف، أشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الإياب أمام الترجي، إلى أن نتيجة لقاء الذهاب (0-0) تضع الفريق التونسي تحت الضغط، قائلاً:"سنسعى خلال المباراة إلى تقديم مباراة طيبة وانتزاع ورقة التاهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة ابطال أفريقيا لكرة القدم".

وهي التصريحات التي لم تلقِ إعجاب المدير الفني لفريق الترجي، راضي الجعايدي؛ حيث ردّ عليها خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الإياب، ضاحكًا:"الضغط سيكون عليه فأول مباراة له مع فريقه ستكون ضدنا على ملعب رادس، لو كنت مكانه لن أنام ولكن لا يهمنا ما يقوله فنهتم بأنفسنا وإن شاء الله سنقدم مباراة كبيرة ونتأهل".

وتعاقد مجلس إدارة وفاق سطيف مع المدير الفني الصربي داركو نوفيتش لقيادة فريقه في مباراة الإياب أمام الترجي بتونس على أن يمتد تعاقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم ينسِ المدرب الصربي تصريحات نظيره في الترجي رضا الجعايدي ليُقرر هو ولاعبوه الاحتفال بطريقة "النوم" عقب الفوز أمام الفريق التونسي وإقصائه من البطولة.

الصربي داركو نوفيتش لم يكن وحيدًا في احتفاله فشاركته الحسابات الرسمية للبطولة بنشر صورة الاحتفال، مُذيلة إياها بتعليق:"ليلة سينام فيها مشجعي وفاق سطيف سعداء".