أهلي موسيماني لا يعرف طعم الهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وصل بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي إلى خلطة سرية في مشواره مع الأهلي، تبقي الفريق دون التعرض لأي هزيمة على مدار 3 مواسم متتالية خلال المراحل الإقصائية من البطولات الإفريقية منذ أن قاد الفريق في نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2012.

موسيماني قاد الأهلي بداية من نصف نهائي نسخة 2012، حيث واجه الوداد وتفوق عليه، ثم تمكن من الفوز على الزمالك في النهائي، ليلعب كأس السوبر أمام نهضة البركان وتفوق عليه.

جاء الموسم التالي من دوري أبطال أفريقي واستطاع أن يتفوق على صنداونز دون خسر في ربع النهائي، ثم الترجي في نصف النهائي، وكايزر تشيفز في النهائي، وفاز على الرجاء في كأس السوبر.

موسيماني 12 مباراة إقصائية مع الأهلي في أفريقيا = 0 هزيمة

• الوداد - ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 19/20.. فوز

• الوداد - إياب نصف نهائي دوري الأبطال 19/20.. فوز

• الزمالك - نهائي دوري الأبطال 19/20.. فوز

• نهضة بركان - السوبر الأفريقي 19/20.. فوز

• صنداونز - ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 20/21.. فوز

• صنداونز - إياب ربع نهائي دوري الأبطال 20/21.. تعادل

• الترجي - ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 20/21.. فوز

• الترجي - إياب نصف نهائي دوري الأبطال 20/21.. فوز

• كايزر تشيفز - نهائي دوري الأبطال 20/21.. فوز

• الرجاء - السوبر الأفريقي 20/21.. فوز

• الرجاء - ذهاب ربع نهائي دوري الأبطدل 21/22.. فوز

• الرجاء - إياب ربع نهائي دوري الأبطال 21/22.. تعادل