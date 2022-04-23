موقف رائع من لاعبي الأهلي تجاه جماهير الرجاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قام لاعبو الأهلي بالتوجه إلى جماهير الرجاء البيضاوي عقب نهاية المباراة وقدموا لهم التحية على التشجيع الطيب على مدار اللقاء في مدرجات مركب محمد الخامس.

تعادل الأهلي أمام الرجاء البيضاوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبتلك النتيجة حسم الفريق القاهري التأهل إلى نصف النهائي بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

ورصدت وسائل الإعلام المغربية ردود أفعال لاعبي الأهلي مع جماهير الرجاء عقب المباراة.

وأظهرت الكاميرات محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وهو يقول لجماهير الرجاء "احنا أخوات" وذلك للتأكيد على مشاعر الود المتبادلة بين الشعبين المصري والمغربي.

وحضر مباراة الأهلي والرجاء أعداد كبيرة من الجماهير وشجعت على مدار 90 دقيقة فريقها الذي وده البطولة بعدما كان قد سجل هدفا هاما في دقائق مبكرة من أحداث المبارة.