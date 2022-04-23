كيف علقت صحف المغرب على إقصاء الأهلي للرجاء من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الأهلي بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره المغربي الرجاء.

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف ذهابًا قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لمثله ليفوز بنتيجة لقائي الذهاب والإياب (3-2).

وهو الحدث الذي سلطت صحف المغرب الضوء عليه ونستعرض في السطور التالية أبرز العناوين:

Le 360

وسلط موقع Le 360 المغربي، الضوء على دعم مواطنها المحترف بصفوف الأهلي، بدر بانون لفريقه من المدرجات أمام ناديه الأسبق، كما أبرزت رد فعل النجم المغربي السابق يوسف شيبو الغاضب من نادي الرجاء خلال تحليله للمباراة بفضائية بي إن سبورتس.

وأبرز الموقع المغربي التواجد الجماهيري للرجاء والدعم للفريق قبل المباراة؛ حيث فطر المسلمون منه في المدرجات قبل أن ينتقد بعد المباراة المدير الفني للرجاء رشيد الطاوسي، فذكر في تقريره عن المباراة:"تسبب )الكوتشينغ) المتواضع لرشيد الطاوسي الذي ترك فريقه يتراجع للخلف طيلة باقي دقائق الجولة، ليتمكن الأهلي المصري من بلوغ هدف التعادل بعد تغطية دفاعية (كارثية) للاعبه عبد الاله المذكور، وسجل محمد عبد المنعم في الدقيقة 44".

المنتخب

وأبرز موقع صحيفة المنتخب المغربية، الحضور الجماهير عبر مقطع فيديو بعنوان:"ياله من جمهور.. تيفو رائع لشعب الخضراء ضد الأهلي"، فيما أشاد تقرير المباراة بأداء فريق الرجاء وبعودة الأهلي للدخول في أجواء اللقاء والتسجيل ومنع الخصم من التسجيل، كما سلط الموقع ذاته عقب المباراة ردود الأفعال على الهزيمة.

البطولة

وأفرد موقع البطولة مساحة كبيرة للمباراة بداية من أحداثها وردة الفعل من الجانبين؛ حيث أبرزت مادة نُشرت ردة الفعل الغاضبة للنجم المغربي السابق يوسف شيبو بجانب تحية لاعبي الأهلي لجماهير الرجاء عقب المباراة وتبادل القمصان بين لاعبي الفريقين.

واستنكر الموقع ذاته عبر مقطع فيديو انفعالات المدير الفني للأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التي وصفتها بـ "الغريبة"، بجانب الغضب الجماهيري ضد لاعبي الرجاء.

هسبريس

وسلطّ موقع هسبريس قبل المباراة الضوء على الاستنفار الأمني لمنع ما وصفه بـ "الشغب الرياضي"، مشيرة إلى أن الأم عمل على منع التجمعات الجماهيرية قبل اللقاء وهو الأمر الذي سيحرص عليه أيضًا عقب المباراة، كما أشارت إلى أن الرجاء كان مُسيطرًا على أحداث المباراة ولكن وصفت تحركاته الهجو