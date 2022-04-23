وائل جمعة: موسيماني يقدم أداء سيئا مع الأهلي وأتمنى رحيله

الشارقة - اميمة ياسر - قال وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني الأسبق، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي مدرب محظوظ، مؤكدا أنه تمكن من التأهل للمرة الثالثة للدور النصف نهائي من بطولة إفريقيا، وهذا الأمر يحسب له رغم تحفظه الشديد على بعض الأمور الفنية من التغييرات وغيرها.

وأضاف وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية، "أداء الفريق الأحمر ليس جيدا تحت قيادة موسيمانى منذ فترة كبيرة، ولا أتمنى خسارة الفريق لرحيله عن الفريق"، مضيفا: "نفسي الأهلي يفوز ببطولة أفريقيا وموسيماني يمشي بعدها".

وتابع الصخرة: "أتمنى موسيماني يشوف طموحه مع فريق تاني، وإهدار الفرص المحققة للتسجيل أمر غريب للغاية في المباريات، وأيضا الانتظار في إجراء التغييرات".

وأبدى جمعة، سعادته بتأهيل الفريق الأحمر إلى الدور قبل نهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، قائلا: "روح النادى الأهلى حسمت التأهل، وهذا الأمر ظهر في أداء اللاعبين".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي جمعتهما، بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.