شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يتصدر صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو فريق البنك الأهلى للاستفادة من خدمات المهاجم أسامة فيصل والتعاقد معه بصفة نهائية عقب انتهاء إعارة اللاعب وظهوره بشكل جيد مع الفريق فى مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وينتظر مسئولو البنك الأهلى نهاية الموسم الحالي للتفاوض مع الزمالك للحصول على خدمات المهاجم أسامة فيصل بصفة نهائية، واستغلال رغبة مسئولى النادى الأبيض في التعاقد مع بعض لاعبى الفريق.

ومن الممكن أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صفقة تبادلية بين نادى الزمالك والبنك الأهلى، حيث يسعى الفريق الأبيض لضم الرباعى أحمد ياسين ومحمد هلال وناصر منسى وإسحاق يعقوبو .

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة إيسترن كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى 4 مباريات.