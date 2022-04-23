شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حسابات البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، حيث رحب الخواجة البرتغالى برحيل اللاعب فى نهاية الموسم.

وينتهى تعاقد رزاق سيسيه مع الزمالك بنهاية الموسم، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.

ولم ينجح سيسيه فى إقناع فيريرا ليخرج اللاعب من حسابت المدير الفنى الذى لا يعتمد عليه فى المواجهات الماضية، ويرحب برحيله فى نهاية الموسم.

ومنح فيريرا الحرية لإدارة نادى الزمالك سواء بترك اللاعب يرحل مجانًا، أو يتم التجديد له ثم تتم إعارته من جديد أو بيعه حتى يستفيد الزمالك من تلك الصفقة.

فى سياق متصل، بدأ جيسفالدوا فيريرا، تجهيز سيد نيمار لاعب الفريق الأبيض لخلافة المغربى أشرف بن شرقى حال رحيله بشكل نهائى نهاية الموسم أو إصابته أو إيقافه خلال الموسم الحالى.

ورغم عدم اتفاق أشرف بن شرقى وإدارة النادى الأبيض على التجديد حتى الآن إلا أن فيريرا يرفض عدم الاعتماد على اللاعب خاصة أنه ما زال مقيدًا بقائمة الفريق ويقوم بمهام واجباته الفنية ويعد أحد الأعمدة الرئيسية فى منطقة الوسط.

ونجح نيمار فى لفت الأنظار إليه بشدة خلال المباراة التى شارك فيها مع الفريق الأبيض أمام فاركو بالدورى، وبالرغم من تعادل فريقه سلبيا إلا أن اللاعب ظهر بشكل جيد نال عليه استحسان الجميع.