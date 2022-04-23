شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول بعثة الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء المغربى من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب عقب الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لنئف نهائي البطولة.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تقام مباراة الذهاب بين بطلي مصر والجزائر بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجى التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 جويلية 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجى التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022..وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 جويلية 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.