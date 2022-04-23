شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد إقصاء الرجاء بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار للقاهرة الدولي، بعثة الأهلي قادمة من كازابلانكا عقب إقصاء الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانهت سلطات مطار القاهوة الدولي اجراءات وصول بعثة الاهلي عبر مبني 3 بالمطار، بعد وصوله علي متن طائرة خاصة من كازابلانكا.

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بهدف لكل فريق في إياب دور الثمانية الافريقي بعدما فاز في موقعة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وحرص محمد الشناوي، قائد الأهلي على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وشدد الشناوي على أنه وزملاءه يعرفون جيدًا قيمة هذا الصعود، لذلك الجميع سوف يفرح اليوم وبداية من الغد سيبدأ الجميع بالنظر للأمام سواء في المنافسة المحلية أو الإفريقية التي يواجهها الفريق في الفترة المقبلة.

وتحدث الشناوي عن مباراة الرجاء، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين ومعدنهم الحقيقي يظهر في المناسبات الكبرى وهو ما ظهر خلال اللقاء، وأكد أن المشوار لا يزال صعبًا في طريق الأهلي نحو المنافسة على اللقب ويحتاج إلى مزيد من التركيز.