شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن أسطورة السباحة عبد اللطيف أبو هيف فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 14 على وفاة أسطورة السباحة المصرى عبد اللطيف أبو هيف، الذى توفى فى 23 أبريل عام 2008 ، حيث إنه من مواليد الأنفوشى بالإسكندرية فى 30 يناير عام 1929 .
و نرصد لكم معلومات مهمة عن أسطورة السباحة فى السطور التالية:
1- حصل هلى بطولة العالم 5 مرات.
2- حصل على المركز الاول في سباق نهر السين بفرنسا.
3- عبر المانش ثلاث مرات محققاً رقم قياسي عالمي .
4- حصل على المركز الأول في سباق دولي للمانش .
5- حصل على المركز الاول في أطول سباق للسباحة الطويلة حول العالم ، لمدة 36 ساعة في بحيرة ميتشجان بالولايات المتحدة لقطع مسافة بلغت 135 كيلومترا .
6- حصل على لقب سباح القرن العشرين .
7- تبرع في عام 1952 بجائزته لجورج فاليري الفرنسي بطل العالم في سباق الظهر عقب إصابته بشلل الأطفال.
8- و في عام 1955 تبرع أبو هيف بقيمة جائزته المالية للسباح الانحليزي ماتيوس ويب الذي غرق اثناء عبوره المانش و ترك وراءه أسرة مكونة من سبع أفراد .
9- قابل الملك فاروق بعد عبور المانش .
10 - ظل يمارس السباحة فى نادى الجزيرة حتى وفاته .