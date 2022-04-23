شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن أسطورة السباحة عبد اللطيف أبو هيف فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 14 على وفاة أسطورة السباحة المصرى عبد اللطيف أبو هيف، الذى توفى فى 23 أبريل عام 2008 ، حيث إنه من مواليد الأنفوشى بالإسكندرية فى 30 يناير عام 1929 .

و نرصد لكم معلومات مهمة عن أسطورة السباحة فى السطور التالية:

1- حصل هلى بطولة العالم 5 مرات.

2- حصل على المركز الاول في سباق نهر السين بفرنسا.