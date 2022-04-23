الارشيف / اخبار الرياضه

معلومات لا تفوتك عن أسطورة السباحة عبد اللطيف أبو هيف فى ذكرى وفاته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن أسطورة السباحة عبد اللطيف أبو هيف فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 14 على وفاة أسطورة السباحة المصرى عبد اللطيف أبو هيف، الذى توفى فى 23 أبريل عام 2008 ، حيث إنه من مواليد الأنفوشى بالإسكندرية فى 30 يناير عام 1929 .

 

و نرصد لكم معلومات مهمة عن أسطورة السباحة فى السطور التالية: 

 

1- حصل هلى بطولة العالم 5 مرات.

 

2-  حصل على المركز الاول في سباق نهر السين بفرنسا.

 

3- عبر المانش ثلاث مرات محققاً رقم قياسي عالمي .

 

4- حصل على المركز الأول في سباق دولي للمانش .

 

5-  حصل على المركز الاول في أطول سباق للسباحة الطويلة حول العالم ، لمدة 36 ساعة في بحيرة ميتشجان بالولايات المتحدة لقطع مسافة بلغت 135 كيلومترا .

 

Abdul24200821221958.jpg

 

6- حصل على لقب سباح القرن العشرين .

 

7-  تبرع في عام 1952 بجائزته لجورج فاليري الفرنسي بطل العالم في سباق الظهر عقب إصابته بشلل الأطفال.

 

8- و في عام 1955 تبرع أبو هيف بقيمة جائزته المالية للسباح الانحليزي ماتيوس ويب الذي غرق اثناء عبوره المانش و ترك وراءه أسرة مكونة من سبع أفراد .

 

9- قابل الملك فاروق بعد عبور المانش .

 

10 - ظل يمارس السباحة فى نادى الجزيرة حتى وفاته .

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا