شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (22).. آية مدني سفيرة الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، مما جعل أسماءهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية، مما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثانية والعشرين من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هي بطة الخماسي الحديث السابقة آية مدني، حيث تعد سفيرة للرياضة المصرية في المحافل الدولية، واللجان الأولمبية.

آية مدني تتقلد منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ثم رئيسا لها، بجانب اختيارها ضمن اللجنة التي شكلها الأولمبية الدولية للاشراف على الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تتكون من 4 أعضاء من بينهم آية مدنى.

ولدت آية مدنى يوم 20 نوفمبر من عام 1988، بدأت مسيرتها الرياضية في لعبة الخماسى الحديث، وحصلت آية على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008، كما شاركت في أولمبياد أثينا وكانت أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية، وحصلت أيضًا على لقب أول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.

آية مدنى تم اختيارها ممثلة عن قارة أفريقيا فى اللجان الخاصة بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث لوضع تصور واعتماد ‏التغييرات المطلوبة فى تطوير رياضة الخماسى الحديث على مستوى الدورات ‏الأوليمبية للكبار والدورات الأوليمبية للشباب.

حققت مدني بطولات عالمية كثيرة مما رشحها لتقلد بعض المناصب الإدارية الكبيرة، أبرزها ترشيحها إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطاب، بسبب ثقته بها بعد نجاحها فى التمثيل المشرف لمصر.

مدني استطاعت بعد عام واحد الدخول فى لجنة شئون اللاعبين ثم أصبحت رئيسة لتلك اللجنة، ونجحت فى أن تكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى فى الخماسى الحديث، ثم عضوا بمجلس إدارة نادى الشمس، حتى تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2017.