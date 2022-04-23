شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وصول بعثة الأهلى إلى مطار القاهرة عقب إقصاء الرجاء من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، عودة بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الرجاء مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي حددت مصير المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، وتعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة بعد السفر للمغرب عبر خطوط طيران عادية.

ونجح النادى الأهلي فى حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يصطدم الأهلي مع وفاق سطيف في دور قبل النهائي من لدوري الأبطال، بعدما حسم الفريق الجزائري التأهل للدور ذاته علي حساب الترجي بهدف دون رد.

وطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإغلاق ملف البطولة الأفريقية بعد انتهاء مباراة الرجاء على أن يبدأ الجميع في الفريق الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز التي سيخوض فيها مباراتين مُتتاليتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري وهما المباراتين اللتين يتطلع خلالهما المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة من المصري والتي كانت آخر مباراة للأحمر في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي البطولة الأفريقية.