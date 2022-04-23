شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية وحسم 6 مناصب بالتزكية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في الرابعة عصر اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية والتي تتضمن إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية 2022-2024 وذلك بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس جديد يقود اللأولمبية في دورة أولمبية قادمة حيث يختار رئيس للجنة وثمانية أعضاء ونائبين وأمين صندوق والامين العام والأمين العام المساعد .

وتقدم أحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون بطلب انسحاب عن خوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على منصب الرئيس .

تضم قائمة المرشحين:

- منصب الرئيس: المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية الحالى والذى فاز بالتزكية عقب انسحاب أحمد ناصر.

- منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس ومنصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر.

- منصب أمين الصندوق الدكتور عبدالعزيز غنيم.

- منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبدالمطلب.

- منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من : عبدالمنعم الحسيني والدكتور الباسل عبدالله ومعتز عاشور و شريف كمال و شريف القماطي واللواء أيمن شويطه و تيمور أبوالخير و محمد عبدالمقصود و هشام مصباح و حسن العروسي واللواء حازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم.

-ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأوليمبين المصريين باللجنة الاوليمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الاولبمبين باللجنة الاوليمبية الدولية.