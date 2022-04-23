بعدما أطاح بالرجاء.. موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضرب الأهلي موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح المارد الأحمر بالرجاء المغربي من الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية، بعد تعادله مع الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة كازابلانكا المغربية.

وكان قد فاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وكان وفاق سطيف تأهل للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجى التونسي من ربع النهائي، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة الإياب التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 جويلية 1962"، فى ذهاب ربع النهائي.