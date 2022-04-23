شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الاهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي بالتعادل 1-1 إياباً بعد الفوز ذهاباً 2-1 وضرب المارد الأحمر موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى الشهر المقبل.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة الطلائع

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 .

الأهلى يغلق صفحة الرجاء ويستعد للدوري

وطالب الجهاز الفني للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بإغلاق ملف البطولة الأفريقية بعد انتهاء مباراة الرجاء على أن يبدأ الجميع في الفريق الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز التي سيخوض فيها مباراتين مُتتاليتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري وهما المباراتين اللتين يتطلع خلالهما المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة من المصري والتي كانت آخر مباراة للأحمر في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.