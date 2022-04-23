شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة النهائية لدورى سيدات اليد 28 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

وشهدت نتائج اليوم الختامى للمرحلة قبل النهائية فوز كل من: الأهلى على سبورتنج 28/23 والشمس على الجزيرة 31/28 والزمالك على الطيران 42/39.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى: الأهلى 32 نقطة يليه الشمس فى المركز الثانى 31 نقطة، ثم سبورتنج برصيد 27 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.