شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويأتى قرار مسئولو الأهلي بصرف مكافآت الإجادة بعدما قدم لاعبو الفريق مباراة جيدة أمام الرجاء أمس بالمغرب وتخطوا ظروف صعبة وتحملوا ضغوط الجماهير والمباراة إلى أن تأهلوا لنصف نهائي البطولة القارية وقطعوا خطوة كبيرة في طريق التأهل للنهائي والحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخ النادي.

وبذلك يتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

على صعيد متصل، لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 95 مباراة حقق الفوز فى 63 وتعادل فى 22 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل 185 هدفا وتلقت شباكه 73.

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 26 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، وسجل المارد الأحمر 50 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.