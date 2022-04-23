شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش المقبلة بمسابقة الدورى العام، بناءً على طلب القلعة الحمراء فى خطابها الأخير للجبلاية.

وتتواصل حاليا لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، مع أكثر من اتحاد أوروبى لتوفير طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى والطلائع المقبلة حيث سيكون الفريق الأحمر هو صاحب الأرض.

وتأهل فريق الاهلى لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي بالتعادل 1-1 إياباً بعد الفوز ذهاباً 2-1 وضرب المارد الاحمر موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى الشهر المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكهم 9 أهداف.

وطالب الجهاز الفني للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بإغلاق ملف البطولة الأفريقية بعد انتهاء مباراة الرجاء على أن يبدأ الجميع في الفريق الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز التي سيخوض فيها مباراتين مُتتاليتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري وهما المباراتين اللتين يتطلع خلالهما المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة من المصري والتي كانت آخر مباراة للأحمر في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي البطولة الأفريقية.