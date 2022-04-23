شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء ضد الأهلي .. حسام حسن يتجرد من قميص الأحمر "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حسام حسن مهاجم النادى الأهلى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بين أوساط جماهير ناديه بعدما قام بتغيير الصورة الشخصية لحسابه الرسمى على إنستجرام لصورة له مرتدياً قميص ناديه السابق سموحة وإزالة صورته بقميص ناديه الحالى الأهلى عقب موقعة الرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من حالة عدم التوفيق التى لازمت محمد شريف مهاجم الفريق الفترة الماضية، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي رفض منح الفرصة لحسام حسن.

ويرى حسام حسن أنه يجتهد فى التدريبات ويؤدى ما عليه ومع ذلك لا يشارك فى المباريات ولو حدث وشارك يحدث ذلك لمدة دقائق فقط.

ويؤكد حسام حسن أنه يحتاج المشاركة مدة طويلة حتى يُخرج ما ليه من قدرات وإمكانيات فنية خاصة وإنه يقدم كل ما لديه في التدريبات.

ويرى حسام حسن أيضاً أن الفريق يواجه مشاكل هجومية لذا من المنطقى أن يحصل على فرصته كاملة لأن هناك من يهاجمه على عدم التهديف رغم أنه لم يشارك إلا لدقائق معدودة مع الأهلي حتى الآن.

وشارك حسام حسن مع الاهلى فى 12 مباراة بكل البطولات بإجمالى 161 دقيقة لعب لم يصنع أو يسجل خلالها.