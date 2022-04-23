شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. من المهد إلى النجومية.. شاهد نجوم الكرة في سن البراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر حياة النجوم الشخصية من الجوانب الغامضة التى تحب الجماهير أن تسلط عليها الضوء لاستكشاف تلك الموهبة الكروية التى عشقوها وتغنوا بها، ومن أبرزها صورهم قبل النضوج والتوهج الكروى على المستطيل الأخضر، وقبل الشهرة والتعاملات المحسوبة فى التصريحات أو الظهور الإعلامى، وتعتبر حياة نجوم الكرة فى سن الطفولة من أبرز المراحل التى تحب الجماهير متابعتها والتعرف عليها بشكل أكبر قبل تطول الشكل والجسم وفقاً لعوامل السن أو الرياضة التى يمارسها.