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قصة صور .. من المهد إلى النجومية.. شاهد نجوم الكرة في سن البراءة

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر حياة النجوم الشخصية من الجوانب الغامضة التى تحب الجماهير أن تسلط عليها الضوء لاستكشاف تلك الموهبة الكروية التى عشقوها وتغنوا بها، ومن أبرزها صورهم قبل النضوج والتوهج الكروى على المستطيل الأخضر، وقبل الشهرة والتعاملات المحسوبة فى التصريحات أو الظهور الإعلامى، وتعتبر حياة نجوم الكرة فى سن الطفولة من أبرز المراحل التى تحب الجماهير متابعتها والتعرف عليها بشكل أكبر قبل تطول الشكل والجسم وفقاً لعوامل السن أو التى يمارسها.

خطف نجوم الكرة الأضواء فى مراحلهم المختلفة ومع مرور الزمن تغيرت ملاحمهم وشخصياتهم، إلا أن مرحلة الطفولة والبراءة تمثل أهم مرحلة فى حياتهم ظهروا خلالها على فطرتهم دون وجود نمط معين يحدد تصرفاتهم بسبب الشهرة والأضواء.

وهناك عدد كبير من نجوم الكرة الذين خطفوا قلوب الجماهير سواء فى القطبين الأهلي والزمالك، أو حتى مع المنتخب الوطنى، ولم تراهم الجماهير إلا فى سن الشباب وتحمل المسئولية.

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محمد صلاح

محمد صلاح

 

احمد الشيخاحمد الشيخ

 

احمد حسن

احمد حسن

 

أحمد عادل

أحمد عادل

 

جمال حمزة

جمال حمزة

 

حازم إمام

حازم إمام

 

حسام وابراهيم

حسام وابراهيم

 

رمضان صبحى

رمضان صبحى

 

سعد سمير

سعد سمير

 

شريف اكرامى ومؤمن زكريا

شريف اكرامى ومؤمن زكريا

 

شيكابالا

شيكابالا

 

طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر

 

كهربا

 

مؤمن زكريا

 

وليد سليمان

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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