جدول مباريات اليوم.. نهائي كأس الملك.. ومعركة إنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات القوية على المستويين الإفريقي والأوروبي.

وتقام مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين صنداونز وبترو أتليتكو، إضافة إلى الوداد البيضاوي وشباب بلوزداد.

وعلى الجانب الآخر يلعب انترناسيونالي مع روما مباراة هامة في ادلوري الإيطالي، وأرسنال مع مانشستر يونايتد.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

1:30 ظهرا.. أرسنال ومانشستر يونايتد.. بى ان سبورت بريميوم 1

4 عصرا.. مانشستر سيتي وواتفورد.. بى ان سبورت بريميوم 1

6 مساء.. صنداونز وبترو أتليتكو.. بى ان سبورت 3 HD

6 مساء.. انترناسيونالي وروما.. Serie A Youtube

6:30 مساء.. بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.. نوفا سبورتس اليونان

10 مساء.. ريال بيتيس وفالنسيا.. (نهائي كأس ملك إسبانيا)

12 منتصف الليل.. الوداد البيضاوي وشباب بلوزداد.. بى ان سبورت 3 HD