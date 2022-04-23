شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود من المغرب اليوم بعد مواجهة الرجاء في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة صباح اليوم، السبت، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الرجاء مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي حددت مصير المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، وتعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة بعد السفر للمغرب عبر خطوط طيران عادية.

وطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإغلاق ملف البطولة الأفريقية بعد انتهاء مباراة الرجاء على أن يبدأ الجميع في الفريق الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز التي سيخوض فيها مباراتين مُتتاليتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري وهما المباراتين اللتين يتطلع خلالهما المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة من المصري والتي كانت آخر مباراة للأحمر في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي البطولة الأفريقية.