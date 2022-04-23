شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. محمد شريف يلدغ الزمالك في الـ+90 ويمنح إنبى الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو محمد شريف لاعب الأهلى الحالى، والذى كان معارا لنادى إنبى فى شباك الزمالك فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى الموسم قبل الماضى.

فاجأ نادى إنبى الزمالك بهدف عن طريق محمد بسيونى بعد 20 ثانية فقط على بداية المباراة، وتعادل محمود علاء فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثانى حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم مبكرا لإراحة الأعصاب، إلا أن دفاع إنبى كان فى قمة تألقه ونجح فى منع دخول أهداف لمرماه لتستمر النتيجة التعادل 1/1 بعد مرور 60 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين بعد مرور 75 دقيقة، ووضح تأثر لاعبى الفريقين بفترة التوقف الطويلة فى الدورى، ليفشل الزمالك وإنبى فى إحراز المزيد من الأهداف، أو صناعة هجمات خطرة على مرمى أىّ منهما.

استمر التعادل الإيجابى 1/1 وارتضى لاعبو الفريقين بالتعادل، إلا أن محمد شريف رفض التنازل عن النقاط الثلاثة لفريقه، محرزا هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 91 من عمر المباراة.