تعرف على موعد مباراتي الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بلغ الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، مساء يوم الجمعة.



الأهلي تخطى عقبة الرجاء بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، فاز وفاق سطيف على الترجي التونسي 1-0 إيابا على ملعب الأخير، بعد التعادل السلبي ذهابا وسط جماهيره.

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة معقل الأهلي، أحد يومي 6 أو 7 مايو/ أيار.

أما مباراة العودة تقام في الجزائر معقل وفاق سطيف، أحد يومي 13 و14 مايو.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الذهاب أيضا على قناة أون تايم سبورتس المصرية، البث الأرضي.

مباراة العودة تنقل عبر القناة الوطنية الجزائرية، المتاحة بالمجان على القمر الصناعي نايل سات.