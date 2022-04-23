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تعرف على موعد مباراتي الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

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بلغ الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، مساء يوم الجمعة.

 

الأهلي تخطى عقبة الرجاء بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

 

في المقابل، فاز وفاق سطيف على الترجي التونسي 1-0 إيابا على ملعب الأخير، بعد التعادل السلبي ذهابا وسط جماهيره.

 

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة معقل الأهلي، أحد يومي 6 أو 7 مايو/ أيار.

 

أما مباراة العودة تقام في الجزائر معقل وفاق سطيف، أحد يومي 13 و14 مايو.

 

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

 

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الذهاب أيضا على قناة أون تايم سبورتس المصرية، البث الأرضي.

 

مباراة العودة تنقل عبر القناة الوطنية الجزائرية، المتاحة بالمجان على القمر الصناعي نايل سات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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