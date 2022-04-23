الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي بالتعادل 1-1.



والتقى الفريقان على ملعب الدار البيضاء معقل نادي الرجاء، بعد فوز الأهلي ذهابا 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.

تقدم الرجاء مبكرا عن طريق رأسية اللاعب فابريس نجوما في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وأهدر الأهلي ركلة جزاء بأقدام اللاعب علي معلول، في الدقيقة 18.

لكن الأهلي رد بهدف التعادل برأسية المدافع الدولي محمد عبدالمنعم قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

وبذلك يضرب الأهلي موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

وكان وفاق سطيف تخطى عقبة الترجي التونسي بالفوز 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.