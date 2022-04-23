تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم السبت 4 مباريات مرتقبة في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي الريان القطري مع استقلال دوشنبه، وناساف كارشي مع السد القطري.



كما يلتقي الفيصلي الأردني مع الوحدات الأردني، والشارقة الإماراتي ضد الهلال السعودي.

تختتم مساء السبت مباريات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الأهلي المصري ووفاق سطيف للمربع الذهبي.

ويلتقي الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري، بينما يلعب صن داونز الجنوب أفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

تقام اليوم السبت مباراة مرتقبة في الدوري الإيطالي، حيث يحل إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على روما.

مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، تقام مساء السبت وتجمع بين فريقي ريال بيتيس وفالنسيا، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يمتلك بايرن ميونخ فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني، حين يخوض مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي بروسيا دورتموند.

باريس سان جيرمان يمتلك أيضا فرصة حسم لقب الدوري الفرنسي، حين يستضيف لانس، ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان التتويج.

3 مباريات مثيرة تقام في الدوري الإنجليزي، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أرسنال، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع واتفورد، ويخرج توتنهام لملاقاة برينتفورد.