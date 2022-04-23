الزمالك يرفع الحمل البدنى استعدادًا لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل فى الجولة السادسة عشر بالدورى ويسعى الجهاز الفنى لعقد العديد من الجلسات الفنية والنفسية مع اللاعبين للتأكيد عليهم على ضرورة مواصلة الإنتصارات من أجل الضغط على المنافس التقليدى الأهلى فى المنافسة على الحفاظ على درع الدورى خاصة أن الفريق اعتلى صدارة الدورى بشكل مؤقت بعد الفوز الاخير على الاتحاد السكندرى برصيد 35 نقطة.

وطالب فيريرا من اللاعبين بضرورة استغلال الحالة الفنية العالية الموجودة حاليًا فيما بينهما وتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة على المصرى البورسعيدى والتى ستشهد صراعًا من نوع خاص فى ظل الحالة الفنية العالية للاعبى الفريق البورسعيدى حاليا والتى جعلتهم يحققون الفوز على الأهلى بهدف مقابل لا شيء بعد غياب 6 مواسم وهو ما سيصعب المباراة على أبناء الرداء الأبيض.