شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس الطائرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.