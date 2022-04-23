شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس الطائرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.
وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك فى الحادية عشرة مساءً، حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.
حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما توج الزمالك باللقب بالفوز على الإتحاد السكندرى .