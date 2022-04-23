شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. "آل بصرى" علامات مضيئة فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية مسلطًا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروي وما قدمته هذه الشجرة من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال في إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هي عائلة "بصرى" التي تضم الشقيقين طه وحسن بصرى اللذان تربيا داخل جدارن القلعة البيضاء وولدا بقرية الجبل الأصفر إحدى قرى محافظة القليوبية، من أسرة بسيطة ماديًا لكنها ثرية فكريًا ومعنويًا ذات جذور صعيدية من جنوب أسوان.

طه بصرى

طه بصرى مواليد 2 أكتوبر 1946، وحقق بصرى إنجازات كبيرة، عندما كان لاعبًا فى صفوف الزمالك والعربى الكويتى والمنتخب الوطنى فى فترة السبعينيات، وحقق نجم وسط الزمالك الأسبق بطولتى الدورى والكأس مع الزمالك واشترك مع المنتخب الوطنى فى بطولات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1970 و1974 و1976، وسجل فى بطولتى 74 و76 أربعة أهداف لمنتخب الفراعنة.

عمل "بصرى" بعد اعتزاله الكرة فى المجال التدريبى الذى يمتلئ سجله فيه بتدريب العديد من الأندية الكبرى، حيث قاد أندية الزمالك وغزل المحلة والمقاولون العرب والإسماعيلى وإنبى والاتحاد السكندرى وبتروجت.

كان "بصرى" أول من قاد إنبى بعد صعوده للدورى العام موسم 2003 واستطاع تحقيق أكبر مفاجآت الدورى هذا الموسم عندما قاد فريقه للفوز على الأهلى فى الجولة الأخيرة من البطولة بهدف نظيف، مما أزاح الأهلى عن تصدر جدول المسابقة ومنح الغريم التقليدى "الزمالك" لقب البطولة، وكان خير تكريم له فى هذا الموسم حصوله على لقب أفضل مدرب بمصر، نظرًا لنتائجه المبهرة مع الفريق الصاعد حديثا من دورى الدرجة الثانية، وتوج مشواره مع الفريق بقيادته للفوز بكأس مصر موسم 2004 – 2005.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية درب "إيزيبيو" الكرة المصرية منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا فى بطولة العالم بكندا عام 1987.

وقاد الزمالك كمدير فنى وتولى قيادة العديد من الأندية، مثل الحدود وإنبى وغزل المحلة والمقاولون العرب والطلائع الجيش وفى كل تجربة كان صاحب بصمة وأداء فنى وإنسانى بديع يحسب له كأبرز الوجوه الكروية صاحبة الأخلاق العالية والإنتاج الكروى المتميز.

انتقل طه بصرى لغرفة العناية المركزة بعد إجرائه جراحة فى القصبة الهوائية، بالمركز الطبى العالمى، ودخل فى غيبوبة على إثرها وتدهورت حالته الصحية ليودع عالمنا فى الثانى من أبريل 2014 عن عمر ناهز 68 عاماً.

حسن بصرى

انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك بعمر الـ17 عاما ثم صعد للفريق الأول ليلعب مع جيل على خليل وغانم سلطان ومحمود الخواجة وممدوح مصباح ولم يحقق الشهرة الكبيرة على غرار شقيقه الكبيرة طه بصرى.

كان حسن بصري يشغل مركز المهاجم وشارك مع الزمالك من عام 1970 لعام 1977 وحقق بطولتى كأس مصر.



حسن بصرى