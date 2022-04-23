شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة المصري ونهضة بركان بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر اقامتها في تمام الثانية عشر منتصف ليل غد الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ورحب فريق الرجاء المغربي استضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي، بعدما أدى مرانه الأول بالمغرب في ظلام تام، بعدما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق .

وأكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس البعثة المتواجدة حاليا بالمغرب، أنه تواصل مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي لاستضافة تدريبات الفريق البورسعيدي، وأبدى مسؤولي الرجاء ترحيبا وتعاونا كبيرا في الأمر.

وأضاف الطرابيلي في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من انشغال الرجاء بمباراته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن النادي المغربي رحب باستضافة تدريبات المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

وأوضح رئيس بعثة المصري، أن مسؤولي نهضة بركان لم يسمحوا لمحمود جابر إداري المصري والذي سبق البعثة لاختيار الملعب وفندق الإقامة، بمعاينة كافة التفاصيل في ملعب التدريب، قبل أن يتم الاستقرار عليه لاستضافة التدريبات.