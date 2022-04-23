نجوم الخير.. تريزيجيه يجرى مكالمة مع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. تريزيجيه

لبى محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر رغبة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يعشقه بشدة بعدما قام بإجراء مكالمة فيديو معه لتكون بمثابة أجمل مفاجأة للطفل الذى أخبره أنه يعشقه بشدة ويعشق الأهلى، ومن جانبه وعده تريزيجيه بمقابلته فور العودة للقاهرة فى أول زيارة ومنحه قميص أستون فيلا.

حصد الجناح الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق باشاك شهير التركي، على جائزة لاعب الشهر فى ناديه عن شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالى.

وسجل تريزيجيه هدفه الخامس مؤخرا فى مرمى ألتاى سبور، حيث شارك فى 8 مباريات حتى الآن مع باشاك شهير فى الدورى التركى سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ونشر النادى التركى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي، تغريدة أعلن خلالها حصول تريزيجيه على جائزة لاعب شهر مارس بعد أن تألق مع الفريق فى الفترة الماضية.

يُذكر أن تريزيجيه نال أيضًا جائزة لاعب الشهر عن فبراير الماضي، بعد أن ظهر بشكل مميز رفقة فريقه الجديد.