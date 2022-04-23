شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة السلاح.. الانضباط الذاتى وردود الفعل السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم" عبارة دائما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى السلاح والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- الانضباط الذاتى.

2- ردود الفعل السريعة.



3- الاعتماد على النفس.

4- كيفية الاستفادة من الهزيمة.

5- المثابرة.

6- سرعة اتخاذ القرار.



7- الشعود بالإنجاز.