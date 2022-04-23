شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ"موسيمانى": الخيل تعْلم والفوارس أنني.. شيخ الحروب وكهلها وفتاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى النادي الأهلي بالمدير الفني بيتسو موسيماني، الذى واصل نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا وحافظ على سجله خاليا من الهزائم.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي اعتزازا بمدرب الفريق: "الخيل تعْلم والفوارس أنني ..شيخ الحروب وكهلها وفتاها".



موسيمانى

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".