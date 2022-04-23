شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: أداء الأهلى سيئ مع موسيمانى وأتمنى رحيله بعد التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، قائد فريق الأهلى الأسبق، أن أداء الفريق الأحمر ليس جيدا تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى منذ فترة كبيرة، ولا أتمنى خسارة الفريق لرحيله عن الفريق، قائلا: "نفسي الأهلي يفوز ببطولة أفريقيا وموسيماني يمشي بعدها".

وقال وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى موسيماني يشوف طموحه مع فريق تاني، وإهدار الفرص المحققة للتسجيل أمر غريب للغاية في المباريات، وأيضا الانتظار في إجراء التغييرات".

وضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تقام مباراة الذهاب بين بطلي مصر والجزائر بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجى التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 جويلية 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.