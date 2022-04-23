شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يدخل معسكره الأول اليوم استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم السبت موعدا للمعسكر الأول للفريق بعد تشكيل الجهاز الفنى من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وينطلق المعسكر اليوم 23 أبريل حتى يوم 28 من نفس الشهر، ثم يليه معسكرا جديدا فى الفترة من 6 حتى 14 مايو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية من خلال إقامة معسكرات الإعداد والسفر للاشتراك فى نهائيات الأمم الافريقية للكرة الشاطئية موزمبيق أكتوبر 2022 المؤهلة إلى كأس العالم أمريكا 2023.