شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي وحمدي فتحي يتقاسمان لقب نسر مباراة الأهلي والرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فوز الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأحمر، بجائزة رجل مباراة فريقهما ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مناصفة بينهما.

وحرص محمد الشناوي، قائد الأهلي على تهنئة زملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بنتيجة 3/ 2 على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلب الأخير على الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.