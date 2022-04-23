شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه وفاق سطيف للمرة السادسة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يصطدم الأهلي مع وفاق سطيف في دور قبل النهائي من لدوري الأبطال، بعدما حسم الفريق الجزائري التأهل للدور ذاته علي حساب الترجي بهدف دون رد.

والتقى الأهلي مع وفاق سطيف في خمس مرات من قبل، فاز كل فريق في مباراتين وتعادلا في مباراة، انتهت لصالح الفريق الجزائري في النهاية بضربات الترجيح، وفي المرات التي تواجها فيها تأهل كل فريق مرة، بينما حصد وفاق سطيف كأس السوبر على حساب الأهلي.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي ..وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء " جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".