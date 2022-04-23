شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الزمالك بطلا لكأس مصر بهدفين باسم مرسى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة الزمالك اليوم هي كأس مصر موسم 2015، وهو الموسم التاريخي الذي حصد فيه الزمالك لقبي الدورى والكأس تحت قيادة جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق وذلك خلال ولايته الأولى.

يوم 21 سبتمبر 2015 كان يوم التتويج بالبطولة الغالية حيث حافظ الزمالك على لقب كأس مصر للمرة الثالثة على التوالى، ويحل عقدة الأهلى ويهزمه لأول مرة منذ 1959، بهدفين دون رد سجلهما باسم مرسى فى الشوط الأول.

تشكيل الزمالك بقيادة البرتغالى جيسفالدو فيريرا المتوج باللقب جاء مكونا من: محمود عبدالرحيم جنش، أحمد توفيق، على جبر، البوركينى محمد كوفي، حمادة طلبة، عمر محمود جابر (إبراهيم عبدالخالق ق64)، طارق حامد، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (مصطفى فتحى ق59)، محمود عبدالمنعم كهربا، باسم مرسى (محمود عبدالرازق شيكابالا ق 75).

أما تشكيل الأهلى بقيادة فتحى مبروك فى نهائى الكأس فجاء مكونا من: شريف إكرامي، باسم على (محمد حمدى زكى ق40)، سعد الدين سمير، محمد نجيب، حسين السيد، حسام عاشور، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا (الغانى جون أنتوى ق61)، رمضان صبحى، عمرو جمال (عماد متعب ق78).

الزمالك حقق العديد من البطولات الهامة سواء علي المستوي المحلي او الدولي ، فعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.