شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: تعاهدنا على الصعود إلى نصف النهائي وحققنا ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، الشكر إلى جميع اللاعبين، خاصة ‏الحارس الدولي وقائد الفريق محمد الشناوي، بعد تعامله مع كافة الفرص الخطيرة خلال مباراة ‏العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومساعدته مع كافة اللاعبين ‏في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة وفاق سطيف.‏

وقال لطفي: «منذ حضورنا في اليوم الأول إلى المغرب تعاهدنا على الصعود، وهو ما نجحنا في ‏تحقيقه اليوم وإسعاد جماهير الأهلي بعد الأداء الرجولي المعتاد من كافة اللاعبين».‏

وأضاف: «شخصية لاعبي الأهلي معروفة للجميع وتحدثنا كلاعبين قبل مباراة الإياب أمام الرجاء، ‏وأجمعنا على أن المباراة ستكون في الملعب فقط، وعدم التركيز مع الجماهير التي احتشدت في ‏مدرجات ملعب مركب محمد الخامس، وعلينا تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وهو ما قام به اللاعبون».‏

وأكد المدير الفني أن شخصية الأهلي كانت حاضرة خلال لقاءي الرجاء سواء في القاهرة من ‏خلال تحقيق الفوز ثم التعادل في مباراة العودة.‏

واختتم علي لطفي تصريحاته بتأكيد أن جميع الفرق المتواجدة في دوري أبطال إفريقيا ‏لديها حافز قوي ضد الأهلي المتوج ببطولتين متتاليتين، وهو ما يدركه لاعبو الفريق وتعاهدوا ‏على الفوز باللقب والبطولة الثالثة على التوالي.‏