شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: تعاهدنا على الصعود إلى نصف النهائي وحققنا ذلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، الشكر إلى جميع اللاعبين، خاصة الحارس الدولي وقائد الفريق محمد الشناوي، بعد تعامله مع كافة الفرص الخطيرة خلال مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومساعدته مع كافة اللاعبين في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة وفاق سطيف.
وقال لطفي: «منذ حضورنا في اليوم الأول إلى المغرب تعاهدنا على الصعود، وهو ما نجحنا في تحقيقه اليوم وإسعاد جماهير الأهلي بعد الأداء الرجولي المعتاد من كافة اللاعبين».
وأضاف: «شخصية لاعبي الأهلي معروفة للجميع وتحدثنا كلاعبين قبل مباراة الإياب أمام الرجاء، وأجمعنا على أن المباراة ستكون في الملعب فقط، وعدم التركيز مع الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب مركب محمد الخامس، وعلينا تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وهو ما قام به اللاعبون».
وأكد المدير الفني أن شخصية الأهلي كانت حاضرة خلال لقاءي الرجاء سواء في القاهرة من خلال تحقيق الفوز ثم التعادل في مباراة العودة.
واختتم علي لطفي تصريحاته بتأكيد أن جميع الفرق المتواجدة في دوري أبطال إفريقيا لديها حافز قوي ضد الأهلي المتوج ببطولتين متتاليتين، وهو ما يدركه لاعبو الفريق وتعاهدوا على الفوز باللقب والبطولة الثالثة على التوالي.