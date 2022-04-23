شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأساسي في ضيافة الرجاء استعدادا للقاء نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو النادي المصري المران الأساسي على الملعب الفرعي لنادي الرجاء البيضاوي، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت المغرب -الثانية عشرة صباح الإثنين بتوقيت القاهرة- على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ورحب فريق الرجاء المغربي باستضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي، بعدما أدى مرانه الأول بالمغرب في ظلام تام، بعدما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة غدٍ الأحد.

وأكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس البعثة المتواجدة حاليا بالمغرب، أنه تواصل مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي لاستضافة تدريبات الفريق البورسعيدي، وأبدى مسؤولو الرجاء ترحيبا وتعاونا كبيرا في الأمر، وأضاف الطرابيلي في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من انشغال الرجاء بمباراته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن النادي المغربي رحب باستضافة تدريبات المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

وأوضح رئيس بعثة المصري، أن مسؤولي نهضة بركان لم يسمحوا لمحمود جابر إداري المصري، والذي سبق البعثة لاختيار الملعب وفندق الإقامة، بمعاينة كافة التفاصيل في ملعب التدريب، قبل أن يتم الاستقرار عليه لاستضافة التدريبات.