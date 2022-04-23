شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: ركزنا في الملعب وشخصية الأهلي حسمت التأهل أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، أن الفريق نجح في تحقيق هدفه من مباراة الإياب أمام الرجاء التي أقيمت في المغرب، وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لملاقاة وفاق سطيف الجزائري.
وأشار ياسر إبراهيم، إلى أن الفريق يسير بثبات في طريقه نحو تحقيق هدفه بالتتويج باللقب الإفريقي وإسعاد جماهير النادي، مضيفا: «تحدثنا كلاعبين قبل مباراة الرجاء وتعاهدنا على الظهور بشخصية الأهلي، وأن يكون التركيز داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بأي أجواء محيطة بالمباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني».
وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق قادر على تخطي المواقف الصعبة التي يواجهها بفضل ثقة ودعم الجماهير والجهاز الفني والتحلي بشخصية الأهلي، التي تعد كلمة السر دائمًا في البطولات التي يشارك بها الفريق.
وأشاد إبراهيم بقرار مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحضور المبكر إلى المغرب الذي ساهم في تأقلم اللاعبين وتعودهم على الأجواء التي ليست غريبة عنهم، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف من دعم الإدارة اعتاد عليها اللاعبون خلال مشوارهم سواء في دوري أبطال إفريقيا أو أي بطولة يشارك بها الفريق. واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين وتهنئة الجماهير على الصعود المستحق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد على أن الأهلي هدفه التتويج باللقب.