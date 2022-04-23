شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: ركزنا في الملعب وشخصية الأهلي حسمت التأهل أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، أن الفريق نجح في تحقيق هدفه من ‏مباراة الإياب أمام الرجاء التي أقيمت في المغرب، وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لملاقاة ‏وفاق سطيف الجزائري.

وأشار ياسر إبراهيم، إلى أن الفريق يسير بثبات في طريقه نحو تحقيق هدفه بالتتويج باللقب ‏الإفريقي وإسعاد جماهير النادي، مضيفا: «تحدثنا كلاعبين قبل مباراة الرجاء وتعاهدنا على الظهور بشخصية الأهلي، وأن ‏يكون التركيز داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بأي أجواء محيطة بالمباراة وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني».‏

وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق قادر على تخطي المواقف الصعبة التي يواجهها بفضل ثقة ‏ودعم الجماهير والجهاز الفني والتحلي بشخصية الأهلي، التي تعد كلمة السر دائمًا في البطولات ‏التي يشارك بها الفريق.‏

وأشاد إبراهيم بقرار مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحضور المبكر إلى المغرب ‏الذي ساهم في تأقلم اللاعبين وتعودهم على الأجواء التي ليست غريبة عنهم، مؤكدًا أن مثل هذه ‏المواقف من دعم الإدارة اعتاد عليها اللاعبون خلال مشوارهم سواء في دوري أبطال إفريقيا أو ‏أي بطولة يشارك بها الفريق.‏ واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين وتهنئة الجماهير على الصعود المستحق ‏إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد على أن الأهلي هدفه التتويج باللقب.‏