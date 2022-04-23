ناصر عباس: حكم مباراة الأهلى والرجاء لم يتحمل الضغوط وأخطاؤه فادحة

القاهرة - سامية سيد - يرى ناصر عباس الخبير التحكيمي أن الحكم السنغالي نداي حكم مباراة الأهلي والرجاء في غياب ربع نهائي أفريقيا لم يتحمل ضغوط المباراة وتأثر بالجماهير.

وقال عباس فس تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "الحكم ارتكب أخطاء فادحة، ومن العيب أن يكون مستوى حكم سيتواجد في المونديال بهذا السوء".

وتابع عباس: "الحكم اللي ميقدرش يتحمل الضغوط ميحكمش، نداي ارتكب أخطاء كارثية وكل قراراته كانت سيئة".

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي ..وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء " جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".