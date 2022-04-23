شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مراد يشارك في معسكر تقنية VAR لمحكمات كأس الأمم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف المصرى "سيد مراد" عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، محاضرا في الكورس التحضيري لتقنية "VAR" لإعداد المحكمات المشاركات بكأس أمم أفريقيا للسيدات، والتي يستضيفها المغرب الشقيق من 2 إلى 23 يوليو 2022.

يضم الكورس نخبة من محاضري الكاف والمتخصصين فى تقنية الـ"VAR"، وتستضيف مصر فعاليات الكورس والذى سيقام بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة.

كما يشارك في الكورس الثلاثي المصرى شاهندا المغربي ويارا عاطف ومني عطا الله، بالإضافة إلى 32 محكمة ومساعدة محكمة من مختلف الاتحاد الأهلية بالقارة السمراء.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح تعقد ندوات تثقيفية لحكام الدرجة الأولى باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.